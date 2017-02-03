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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 13:30

Подарок от мурманчан и Ансамбля Северного флота Артёму Корзанову

Уже месяц страна скорбит – 25 декабря по пути в Сирию в сочинском небе авиакатастрофа с ТУ-154 унесла жизни 92 человек. Сегодня во многих городах России их память чтут мероприятиями и творческими вечерами. В Мурманске концерт памяти музыкантов Ансамбля им. Александрова организовали артисты Ансамбля Северного флота и Дворца им. С.М. Кирова. Свободных мест в зале не было.

- Месяц назад, 25 декабря 2016 года случилась страшная трагедия - разбился самолёт ТУ-154, который совершал рейс из Сочи в Сирию, - напомнил участникам вечера Дмитрий Акманов, руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. - На борту находились и ваши коллеги, журналисты и военнослужащие, 64 человека наших коллег – артистов. Свой последний концерт они дали в декабре 2016 в Большом театре в Москве. Тогда дирижировал руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов. В его часть назовут одну из улиц города детства во Владимирской области. Сегодня Мурманск помянул погибших творческим корнцертом. На одной сцене с музыкантами Ансамбля Северного флота выступили коллективы Дворца Культуры: «Радость», «Сполохи» и «Россия». Прозвучали песни из репертуара александровцев.

В Кировке собрались мурманчане и первые лица города.

На протяжении всего концерта проходил сбор средств в поддержку маленького Артёма Корзанова. В феврале у мальчишки день рождения, ему стукнет 4 года. Месяц назад авиакатастрофа ТУ-154 забрала у него обоих родителей. Сегодня малыш находится на попечение бабушки. Средства, которые собрали мурманчане будут переданы Артёму – пусть это станет хоть небольшим подарком от мурманчан и Ансамбля Северного флота. 

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