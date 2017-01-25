Подвели итоги XVI съезда партии «Единая Россия», поговорили об уборке снега

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги XVI съезда, прошедшего в Москве. Приоритетными темами для обсуждения стали реализация проектов на следующий год и итоги прошедших пяти лет работы партии.

Обсудили во время пресс-конференции и наболевший вопрос для северян по уборке снега. Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск, отметил, что испытание, выпавшее на долю администраций муниципалитетов, и жителей Заполярья скоро отступит, но надо немного потерпеть. Сергей Дубовой, председатель Мурманской облдумы, отметил, что справиться с проблемой можно только перекрытием участков дорог города.

- Вся техника работает на уборке снега, её больше не появится, - отметил Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск, - Администрация Североморска составила график уборки территорий и доводит его до людей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы, сказал, что перекрытие дорог - это более эффективно, с учетом того, что техники мало.