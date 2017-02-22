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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.17 19:30

Покупаем шубы в праздничные дни на Новоторжской ярмарке «За шубой!»

Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку. На Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце спорта  началась большая распродажа. Выбор шуб здесь богатый! Меха различные: тёплый мутон, нутрия, яркая лисица, статусный каракуль, куница, благородная норка. Представлены размеры от 42 до 60. Всего более тысячи готовых меховых изделий. Много шуб со скидками до 40%.

Длинная мутоновая шуба с отделкой норкой за 39980 теперь стоит 23980 рублей. Успейте купить! А дубленку «Маргарита» с капюшоном  за 49980 рублей вы купите со скидкой за 29980.

Мечтаете о норке? Для вас на Новоторжской ярмарке есть выгодное предложение.

- На Новоторжской ярмарке вас ждут большие скидки на шубы! – говорит Василий Сизов, руководитель торговой бригады. - Ещё вчера  длинная норковая шуба «Леди» с капюшоном и поясом из цельных шкур стоила 135 тысяч рублей, а теперь в дни ярмарки вы купите её за 79980 рублей.

Особое внимание стоит обратить на превосходные норковые шубы Новоторжской ярмарки «Зимос». Для их пошива используется собственное отборное сырьё и легендарная чёрная норка блэкглама.

Шубы «Зимос» из норки собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки можно купить по цене от 100 тысяч рублей.

Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Мех качественный. Гарантия до года. Кредит.

Успейте купить шубу на Новоторжской ярмарке выгодно!

Ярмарка работает с 11.00 до 20.00 в Ледовом дворце спорта по 26 февраля.

На правах рекламы.

 

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