«Поларфест» объединил любителей комиксов

Рисованные истории, рассказанные в картинках: супергерои, спасающие мир, которые преодолевают трудности жизни и становятся лидерами. В Мурманске прошёл фестиваль изотекстовой культуры «Поларфест».

Максим Чичерин больше 12 лет интересуется комиксами. Это увлечение с годами только усилилось, а началось всё с мультфильмов о черепашках ниндзя. Сейчас на счету парня сотни прочитанных историй, а в комиксах он разбирается уже как профессионал.

- Это короткие графические новеллы, про каких-то определенных персонажей, - делится своими знаниями Максим Чичерин. - Первый комикс про супермена, если я не ошибаюсь, был издан где-то в 1938-39 году. Практически сразу же вышел одноименный мультфильм, который на удивление был цветной и состоял из 14 серий.

Международный фестиваль «Поларфест» в Заполярье проходит уже третий год. За это время аудитория стала для его организаторов родной, а новые лица видеть вдвойне приятно. Самое главное, что ребята не ушли в коммерцию и цели у них остались самые «настоящие». «Наша цель – это распространение культуры комиксов, рисованных историй, различных графических романов, - рассказывает Павел Лукин, организатор фестиваля «Поларфест». - Ищем художников, которые рисуют комиксы или истории, хотим в будущем даже создавать сборник рисунков заполярных художников.

Площадку для проведения «Поларфеста» предоставил мурманский бизнес-инкубатор. Андрей Шарков, директор МРИБИ, с радостью откликается на творческие мероприятия, ведь предпринимателем может стать любой любитель.

- Мы активно стараемся выступать соорганизаторами таких мероприятий, - отметил Андрей Шарков, директор МРИБИ. - На прошлой неделе это был международный фестиваль «Инверсия», сейчас «Поларфест».

Выставки, мастер-классы по рисованию комиксов, выступления арт-коллективов и море позитива – все это «Поларфест 2017».