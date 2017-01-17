Полицейские задержали 35-тилетнего мурманчанина, подозреваемого в серии квартирных краж

Стражи порядка установили 11 эпизодов, в которых он принимал участие.

С ноября прошлого года в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску обратились несколько потерпевших с заявлениями о кражах из квартир. Оперативники установили, что во всех случаях внутрь квартир проникали одинаково – злоумышленник разбивал или при помощи стамески отжимал окна или балконные двери квартир, расположенных на первом этаже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлениям причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков, безработный житель областного центра 1981 года рождения. Его задержали с поличным во время проникновения в одну из квартир на улице Карла Либкнехта.

В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража». Максимальная её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.