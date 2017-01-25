Полицейские задержали мурманчанина с метамфетамином

По версии стражей правопорядка, житель города 1995 года рождения пытался продать наркотическое средство. За это его могут посадить на срок от 8 до 15 лет.

Полицейским поступила информация о том, что житель Мурманска занимается продажей синтетического наркотика. Стражи правопорядка взяли его в разработку, в итоге подозреваемый был задержан в момент продажи наркотического средства в подъезде одного из домов в Первомайском округе города. Изъятое вещество отправили на экспертизу, которая показала, что мурманчанин пытался продать метамфетамин.

Теперь молодому человеку придётся идти в суд, который решит его дальнейшую его судьбу.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, - отметил Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый в сбыте наркотика задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.