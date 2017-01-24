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День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.17 19:30

Полиция продолжает бороться с подпольными игровыми клубами

В 2016 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области закрыли 40 незаконных игровых клубов. Иногда на огонёк синего экрана игрового автомата полицейские приходят с отрядом ОМОНа.

Более сотни проверок игорных заведений, 166 изъятых игровых автоматов и более 800 компьютеров, с помощью которых через сеть интернет предоставлялся доступ к игровым программам. Полицейские активно ликвидируют подпольные казино. Иногда действовать приходится бойцам ОМОН, ведь владельцы игорных заведений тщательно конспирируются, а через закрытые двери попасть в подпольный клуб удаётся не каждому.

Как правило, в последнее время размещать игорные клубы стали в квартирах жилых домов. Двери открывают тем, кто лично знаком администратору, либо людям, за которых поручились постоянные клиенты. Одно из таких закрытых сегодня заведений находилось в пятиэтажке на улице Полярные Зори. Владелец клуба вину свою полностью признал.

- По выявленному факту Следственным комитетом в отношении жителя Мурманска 1991 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщил Александр Горбунов, следователь Следственного отдела по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области. - В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении 2016 года по этому адресу проводились азартные игры. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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