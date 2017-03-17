Потому что всё равно мы соседи - Дайнюс Нумгаудис

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл сегодня встречу с генеральным консулом Литовской Республики Дайнюсом Нумгаудисом.

Дайнюс Нумгаудис – дипломат, историк по образованию, на посту генконсула Литвы в Санкт-Петербурге с 2015 года. В Мурманске он впервые. Визит приурочен ко Дню восстановления независимости Литвы. На его родине эту дату отметили на прошлой неделе.

Литовцы Мурманска в выходные открывают фотовыставку в краеведческом музее, посвященную Году экологии, который объявлен и в России. Дайнюс Нумгаудис в свою очередь поблагодарил региональные власти за благоприятные условия для проживания литовской общины на территории региона – это 350 литовцев.

Приветствуя консула, заместитель губернатора отметил, что Мурманская область активно общается с Кореей, Китаем, налаживает связи с Израилем. Заполярье поддерживает партнерские отношения с Литвой в сфере внешней торговли. Вопросы сотрудничества в сфере культуры и социально- экономического развития Мурманской области обсудили Дурягин с литовским дипломатом.

- Мне конечно будет интересно поговорить и с руководителями области, узнать, как им живётся, потому что всё равно мы соседи, - справедливо заметил Дайнюс Нумгаудис, генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге. – И не смотря на все политические дрязги, мы всё-таки должны интересоваться друг другом, дружить и, когда все страсти улягутся, конечно надо будет с чего-то начинать. А дипломаты для того и работают, чтобы в самые трудные времена, самые сложные времена шёл диалог между странами.