«Познание через развлечение» - знакомимся с законами физики на ледоколе «Ленин»

Познание через развлечение! С 13 по 18 марта в Мурманске проходит шестая школьная неделя высоких технологий и техно предпринимательства. Её основная цель – показать подрастающему поколению разнообразие мира науки. Одним из мероприятий недели стала увлекательная выставка Музея естественных наук, организованная информационным центром по атомной энергии. Здесь северяне любого возраста могут, как говорится, изнутри познакомиться с законами физики.

Конечно, в современном мире с приходом новых технологий в основе работы широко используемых приборов лежат более совершенные системы. Но в основе любой, даже самой сложной современной техники, лежат элементарные законы физики.

- Первые впечатления мои очень прекрасные, потому что это скачок в будущее, - делится впечатлениями Олег Павлов, посетитель выставки «Электричество и магнетизм». - Без этих технологий нельзя обойтись. Как сказал экскурсовод, а это правильно, нам нельзя забывать старое, потому что благодаря старому можно изобрести новое - все эти чудеса. Мне очень нравится, дальше, думаю, будет ещё интересней.

Олег планирует свою жизнь связать с медициной, считает, что естественные науки ему пригодятся. Это и привело его на выставку в Инфоцентр по атомной энергии на ледоколе «Ленин», на которой каждый может тактильно соприкоснуться с работой законов физики. «Сегодня в Информационном центре по атомной энергии проходит выставка «Электричество и магнетизм», - рассказывает Валентина Демакова, менеджер по развитию Информационного центра по атомной энергии. - Эта выставка организована совместно с музеем занимательных наук «Фокус». Сегодня сюда приходят старшеклассники, ребята среднего звена обучения. Они абсолютно разные, поэтому для них подобраны разные экспонаты».

- Этот экспонат называется «гальванопара». Здесь представлены два электрода: медный и цинковый, - поясняет ребятам Анастасия Платонова, экскурсовод Музея занимательных наук. - На медном электроде сосредотачивается большое количество электронов, которые переходят с цинкового. Здесь происходит у нас процесс восстановления, а здесь процесс окисления. Но только тогда, когда мы касаемся двух этих электродов нашими руками.

Между двумя металлами создается напряжение, как только ладошки касаются обоих электродов. Не многие взрослые со школы помнят, что этот метод лежит в основе работы обыкновенной батарейки. А малыши и вовсе не знают этого, да и в школе, порой, сухой пересказ параграфа не позволяет усвоить досконально материал.

- Маленькие дети приходят сюда, так как это им интересно. Им хочется всё подержать, потрогать, почувствовать, - рассказывает Светлана Петрова, организатор Музея занимательных наук «Фокус». - Они приобретают так называемый сенсорный опыт. Они только-только входят в жизнь, поэтому им интересно всё узнать через эвристический процесс. Что делают взрослые на выставке? Они тоже пробуют, потому что у многих из них ещё не было такого тактильного опыта, т.е. они не встречались с нашими экспонатами в жизни, они пробуют, а дальше им интересно понять, как работает этот экспонат.

Музей естественных наук появился в Мурманске два года назад. Его организаторы поездили по городам России и зарубежья, подсмотрели опыт и теперь исколесили уже всю Мурманскую область и даже были в Норвегии со своей выставкой. Сегодня в музее около 70 экспонатов, их можно потрогать, принять участие в сборке-разборке, при этом они сделаны своими руками. «Познание через развлечение» - это основной девиз интерактивной экспозиции на атомоходе «Ленин».