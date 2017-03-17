Правительство Мурманской области надеется получить кредит в 1,9 млрд рублей к лету этого года

Жителей Терского района будут стимулировать к самозанятости при помощи уменьшения налогообложения, а Мурманская область собирается привлечь бюджетный кредит на сумму около двух миллиардов рублей. В Мурманске состоялось заседание правительства, на котором обсудили важные для региона вопросы.

На заседании правительства Мурманской области с докладом выступила глава Терского района Наталия Самойленко. Главной проблемой муниципального образования на сегодняшний день является высокий уровень безработицы. Нет работы у 10% трудоспособного населения района. Чтобы исправить ситуацию, жителям предложили уйти в сферу самозанятости. Стимулировать жителей будут при помощи снижения налогов и предоставления субсидий работающим на территории района предпринимателям.

- В послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин сказал, что смысл всей нашей политики - это сбережение людей, - справедливо заметила Наталия Самойленко, глава муниципального образования Терский район, - умножение потенциала и качества людей. Для этого мы должны в обязательном порядке принимать все меры, в том числе и для того, чтобы было здоровое наше население, наши люди. Поэтому, с этой стороны муниципалитет оказывает содействие в части мер соцподдержки. Меры соцподдержки для привлечения молодых специалистов в наш район, например, в медицинское наше учреждение. Мы предоставляем субсидию в размере 115 тысяч рублей в течении трёх лет специалистам, которые приезжают в Терский район.

На заседании правительства обсудили и результаты исполнения бюджета за 2016 год. Как прозвучало на заседании, 75% всех денег были запланированы на так называемую социалку. Это социальная помощь льготным категориям граждан, это субсидии местным бюджетам региона. Области удалось закончить прошлый год с небольшим профицитом, в результате чего госдолг региона уменьшился и сегодня составляет 20,7 миллиарда рублей.

- Самая главная проблема - постараться выполнить условия соглашения с Минфином России, - отметила в своём докладе Елена Дягилева, и.о. министра финансов Мурманской области. - Всё-таки мы это ставим для себя приоритетным направлением в работе, именно с финансовой точки зрения. Потому что всё-таки бюджетные кредиты, а это 0,1% ставки. В то время как коммерческие кредиты дают довольно-таки сильную нагрузку на бюджет. Хотелось бы эти средства направлять на более важные цели для региона.

Уже в этом году Мурманская область планирует взять бюджетный кредит в размере 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги, как планируют чиновники, поступят в казну Мурманской области в начале лета.