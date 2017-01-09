Праздник без мордобоя – не праздник

В период новогодних праздников в органы внутренних дел Мурманской области поступило почти 4,5 тысячи заявлений и сообщений о происшествиях, по которым возбуждено 86 уголовных дел, раскрыто 58 преступлений.

Из них: 1 убийство, 5 случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 2 грабежа, 29 краж, 5 мошенничеств.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 16 преступлений профилактической направленности (это побои, причинение вреда здоровью легкой степени тяжести, угрозы убийством и др.). Зарегистрировано 13 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 8 крупных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли. За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии всего по области задержано 56 водителей. Кроме того, за прошедший период произошло 2 пожара, погиб 1 человек.