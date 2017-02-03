Предприятие «Тулома» возрождается из пепла

Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Мурманской области – государственное областное предприятие «Тулома» успешно проходит этап оздоровления и берёт курс на развитие. Такую оценку состояния дел в хозяйстве дала губернатор Марина Ковтун по итогам посещения предприятия и встречи с его руководством.

Ещё полгода назад предприятие «Тулома» находилось в сложном финансовом положении. Чтобы стабилизировать ситуацию и дать возможность хозяйству развиваться, в мае прошлого года между «Туломой» и основными кредиторами было заключено мировое соглашение сроком на 19,5 лет. В июне Арбитражным судом было прекращено производство по делу о банкротстве предприятия.

- За последние полгода «Тулома» взяла уверенный курс не просто на оздоровление, но и на уверенное развитие, - отмечает Марина Ковтун. губернатор Мурманской области. - Мурманчане любят туломскую продукцию и жители области тоже с ней знакомы не понаслышке. Это чистая продукция, без всяких добавок, красителей и всего того, что сегодня вредно для человека. Я думаю, что она не залёживается на прилавках.

Сегодня «Тулома» выпускает большой ассортимент молочной и мясной продукции, производит и реализует куриные яйца. На предприятии постоянно ведётся работа по улучшению качества продукции, производится реконструкция производственных мощностей.

- Сейчас здесь налажен выпуск новой линейки продуктов, есть планы на увеличение объёмов производства продукции, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Надо повышать и жирность молока, но это зависит и от зоотехников, и от команды, работающих здесь людей, которые абсолютно точно понимают, что им надо делать, чтобы достичь этих результатов.

Предприятие пользуется всеми видами государственной поддержки, предусмотренными для сельскохозяйственных товаропроизводителей Мурманской области. В 2016 году «Тулома» по всем направлениям субсидирования из областного и федерального бюджетов получила свыше 146 млн рублей.