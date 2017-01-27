Природоохранная прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту незаконной вырубки деревьев в Ловозерском районе

При этом причиненный лесному фонду ущерб эксперты оценивают в сумму более 3,5 миллиона рублей.

Преступление относится к категории тяжких. Вырубленные сосны, березы и ели находились на участке, относящемся к категории защитных. За подобное нарушение закона предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до семи лет и штраф до трёх миллионов рублей.

Пока найти ответственных за случившиеся, полицейским не удалось, но следственные действия по делу продолжаются.

- Следствием устанавливаются виновные лица, - сообщил Алексей Гамаюнов, заместитель Мурманского межрайонного природоохранного прокурора. - Дело возбуждено по факту в отношении неустановленного лица. Сейчас следствию необходимо установить это лицо. Вырубка была выявлена лесными инспекторами Ловозерского лесничества. Пока проводятся оперативно-следственные мероприятия.