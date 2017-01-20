Проблемы мурманчан помогают решать «прямые линии» городской газеты

Чему учат юных северян в заполярных школах? Стоит ли кормить ребёнка в учебных заведениях? Как попасть в детский сад? На эти и многие другие вопросы северян отвечал сегодня Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. Звонки поступали в течение часа по телефону «прямой линии» редакции газеты «Вечерний Мурманск».

Основные вопросы, которые интересуют мурмачан, например, как правильно встать в очередь, чтобы получить место в дошкольном учреждении для ребёнка; коснётся ли капитальный ремонт детских садов и школ города. Большинство позвонивших уточняли информацию по процедурам прививки детей: стоит ли делать реакцию манту, чем отсутствие записи в медкарте «грозит» родителям.

- Родители не совсем согласны с тем, что появилось очень много изменений с того времени, когда они сами были школьниками. За это время появилась соответствующая регламентация, есть нормативные документы, которых мы обязаны строго придерживаться в своей работе, - говорит Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», сообщил, что в ближайшее время читатели газеты смогут напрямую пообщаться с главами округов города: Ленинского, Первомайского и Октябрьского. «Ситуация с уборкой снега во дворах в городе непростая, вопросов у мурманчан масса», - отметил он.