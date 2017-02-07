Проект «Читай и выздоравливай» становится доброй традицией

Праздник книги для детей - к пациентам мурманской детской клинической больницы в гости пришли сказочные герои. В рамках проекта «Читай и выздоравливай» сотрудники областной детско-юношеской библиотеки провели для юных мурманчан забавные конкурсы и показали мини-спектакль. А больнице подарили комплекты детских книг и журналов для каждого отделения.

У маленьких пациентов мурманской детской клинической больницы сегодня праздник. В гости к ним пришли Буратино и Маша из сказки «Маша и медведи». С собой сказочные персонажи принесли игры, загадки и, конечно же, сладости. Их ребятам раздают за правильные ответы в викторине, но обязательно предупреждают: есть только после обеда. Праздник-праздником, но без режима в лечении никуда.

Ребята наперебой отвечают на загадки, которые приготовили сотрудники областной детско-юношеской библиотеки. Дети сегодня в небольшой театральной постановке становятся главными героями, они этому факту рады. В больнице досуг разнообразием не отличается, а здесь настоящее веселье и, конечно же, новые знакомства.

- Для выздоровления деток такие эмоциональные мероприятия способствуют, - отмечает Светлана Колесникова, воспитатель второго педиатрического отделения Мурманской детской клинической больницы. - И микроклимат оздоравливается. Детки очень радуются, когда приходят новые персонажи, новые люди. Мы им уже надоели. И наши белые халаты их, как бы, пугают. А вот новый человек, когда с доброй душой, с добрыми пожеланиями. Спасибо большое, что нас не забываете.

Девятилетний Никита Бондаренко от скуки пытается спасаться книгами. Особенно любит Пушкина и Маршака. Сейчас пытается осилить поэму Александра Сергеевича «Руслан и Людмила». Никита в будущем хочет много знать, поэтому книгу предпочитает телевизору. При этом не забывает и о здоровье. «Когда читаешь книги, т о нужно всегда меру знать, - убеждён Никита Бондаренко, пациент Мурманской детской клинической больницы. - Нельзя всё время сидеть за книгой, надо ещё и отдыхать, потому что, если всё время сидеть за книгой, то могут глаза заболеть.

В больнице раньше была своя библиотека. Сегодня книг в ней немного. В основном маленьких пациентов развлекают всевозможными играми. Однако, уверены сотрудники медицинского учреждения, за чтением время коротать куда полезней и удобней. Учитывая это, сотрудники областной детско-юношеской библиотеки принесли для ребят подарки. «Сегодня мы привезли несколько комплектов книг, которые рассчитаны на ребят разных возрастов, - говорит Наталья Феклистова, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. – Книги будут переданы в каждое отделение больницы, чтобы ребята, которые здесь находятся на лечении, могли провести время с пользой. Часть книг - это та литература, которая предусмотрена школьной программой, потому что это тоже необходимо, а дома на это не всегда хватает времени. Ну и, конечно, что-то есть и для души. Это и современная детская литература, и детективы, которые ребята любят.

Эта встреча с детьми была первая. В будущем, уверены сотрудники библиотеки, проект «Читай и выздоравливай» станет доброй традицией и у ребят, находящихся на лечении, появится возможность с помощью воображения вырваться из стен больничной палаты в сказочный мир, подаренный хорошей книгой.