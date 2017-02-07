Проездной билет в общественном транспорте оснастят чипом и сделают долгоиграющим

С поздравления земляков-саами губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала очередное оперативное совещание.

В настоящее время на Кольской земле проживает более полутора тысяч представителей коренных представителей Кольского полуострова. Среди других тем совещания были рассмотрены вопросы рейтинга муниципалитетов по исполнению запросов ведомств по заявлениям граждан, внедрения автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте и проведения юбилейной «Лыжни дружбы» в посёлке Раякоски.

Одной из тем совещания стала электронная система взаимодействия между муниципальными органами власти. Глава региона напомнила участникам совещания положение 210-федерального закона. Согласно ему, чиновники не вправе требовать у граждан те справки и документы, которые нужно получать в других ведомствах. Если для оказания услуг не хватает документов, то специалист должен сам обратиться за ними в соответствующие ведомства. А чтобы такой обмен сведениями был быстрым и эффективным, создана и уже работает электронная система взаимодействия.

- Использование системы электронного взаимодействия, действительно, позволяет существенно сократить время оказания услуг, сделать процедуру оказания услуг прозрачнее, так как все действия сотрудников в этой системе регистрируются, - отмечает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

- Мы подвели итоги вместе с комитетом информационных технологий и составили некий рейтинг муниципалитетов по итогам 2016 года, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Он показывает, что муниципалитеты области работают в этой электронной системе с запросами федеральных ведомств.

В лидерах рейтинга отмечены Ревда, Ловозеро, Видяево, Мурманск, Александровск, Никель, Апатиты, Заполярный, Североморск, Кировск.

Другая важная тема – результаты работы автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте, которую ввели в эксплуатацию 1 ноября прошлого года. Сегодня она действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования и уже успешно себя зарекомендовала. В Мурманской области каждый месяц реализуется около 50 тысяч проездных билетов.

- Мы будем переходить с тех карт, к которым сейчас пассажиры уже привыкли, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Это будут те же самые проездные билеты, но оснащенные электронным чипом. Мы будем переходить на персонифицированные карты. Они будут действовать по принципу электронного кошелька, человек сможет приобретать этот билет в любое время, он будет долговременный. Это создаст дополнительные удобства.

Система позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезённых пассажиров как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчёт, об объёмах перевезённых пассажиров каждым кондуктором.

Этой информацией пользуются администрации муниципальных образований в целях оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Система доказала свою эффективность на первом этапе, отметил Дмитрий Соснин.

В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства. Кроме того, Дмитрий Соснин сообщил, что в конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой.

Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу максимально тщательно контролировать все этапы и аспекты работы по внедрению долговременной карты.

Юбилейная «Лыжня дружбы» в посёлке Раякоски состоится 11 марта. Подготовка к международному массовому лыжному пробегу «Лыжня дружбы» стала одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Прежде чем начать обсуждение, Марина Ковтун поздравила нашего земляка Юрия Талых, ставшего сегодня вице-чемпионом мира по натурбану. Благодаря успехам северян Мурманская область заявляет о себе как кузница кадров для зимних видов спорта, подчеркнула Марина Ковтун.

11 марта в посёлке Раякоски состоится традиционная «Лыжня дружбы». Как отметила глава региона, тема проведения уникального массового состязания привлекла особое внимание министра спорта России Павла Колобкова, встреча с которым состоялась на прошлой неделе. О ходе подготовки «Лыжни дружбы», открывающей программу 83-го традиционного Праздника Севера, губернатору доложила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Как рассказала Светлана Наумова, в рабочем порядке уже решены вопросы безопасности, подготовки трассы, обслуживания и медицинского сопровождения мероприятия. В ближайшее время будет решён вопрос расчистки стоянки в Раякоски. «С уверенностью можно говорить, что «Лыжня дружбы» состоится», – подчеркнула председатель областного спорткомитета.

Глава региона отметила необходимость учёта отзывов и замечаний участников прошлогодней «Лыжни дружбы», а также поручила Светлане Наумовой обратить особое внимание на пропаганду и широкое освещение этого уникального спортивного мероприятия.

Продолжая тему спортивных мероприятий, Светлана Наумова напомнила, что 11 февраля Мурманская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдёт в 16 муниципалитетах региона, ожидается, что участие в нём примут около 7,9 тысячи северян. Центральные старты будут организованы в мурманской Долине Уюта и на лыжном стадионе Североморска-3.