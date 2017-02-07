Североморск встречает группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»Проиндексированы денежные выплаты почетным донорам России и почётным донорам СССР
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»07.02.17 13:30

Проездной билет в общественном транспорте оснастят чипом и сделают долгоиграющим

С поздравления земляков-саами губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала очередное оперативное совещание.

В настоящее время на Кольской земле проживает более полутора тысяч представителей коренных представителей Кольского полуострова. Среди других тем совещания были рассмотрены вопросы рейтинга муниципалитетов по исполнению запросов ведомств по заявлениям граждан, внедрения автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте и проведения юбилейной «Лыжни дружбы» в посёлке Раякоски.

Одной из тем совещания стала электронная система взаимодействия между муниципальными органами власти. Глава региона напомнила участникам совещания положение 210-федерального закона. Согласно ему, чиновники не вправе требовать у граждан те справки и документы, которые нужно получать в других ведомствах. Если для оказания услуг не хватает документов, то специалист должен сам обратиться за ними в соответствующие ведомства. А чтобы такой обмен сведениями был быстрым и эффективным, создана и уже работает электронная система взаимодействия.

- Использование системы электронного взаимодействия, действительно, позволяет существенно сократить время оказания услуг, сделать процедуру оказания услуг прозрачнее, так как все действия сотрудников в этой системе регистрируются, - отмечает Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

- Мы подвели итоги вместе с комитетом информационных технологий и составили некий рейтинг муниципалитетов по итогам 2016 года, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Он показывает, что муниципалитеты области работают в этой электронной системе с запросами федеральных ведомств.

В лидерах рейтинга отмечены Ревда, Ловозеро, Видяево, Мурманск, Александровск, Никель, Апатиты, Заполярный, Североморск, Кировск.

Другая важная тема – результаты работы автоматизированной система оплаты проезда в общественном транспорте, которую ввели в эксплуатацию 1 ноября прошлого года. Сегодня она действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования и уже успешно себя зарекомендовала. В Мурманской области каждый месяц реализуется около 50 тысяч проездных билетов.

- Мы будем переходить с тех карт, к которым сейчас пассажиры уже привыкли, - сообщил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Это будут те же самые проездные билеты, но оснащенные электронным чипом. Мы будем переходить на персонифицированные карты. Они будут действовать по принципу электронного кошелька, человек сможет приобретать этот билет в любое время, он будет долговременный. Это создаст дополнительные удобства.

Система позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезённых пассажиров как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчёт, об объёмах перевезённых пассажиров каждым кондуктором.

Этой информацией пользуются администрации муниципальных образований в целях оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Система доказала свою эффективность на первом этапе, отметил Дмитрий Соснин.

В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства. Кроме того, Дмитрий Соснин сообщил, что в конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой.

Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу максимально тщательно контролировать все этапы и аспекты работы по внедрению долговременной карты.

Юбилейная «Лыжня дружбы» в посёлке Раякоски состоится 11 марта. Подготовка к международному массовому лыжному пробегу «Лыжня дружбы» стала одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Прежде чем начать обсуждение, Марина Ковтун поздравила нашего земляка Юрия Талых, ставшего сегодня вице-чемпионом мира по натурбану. Благодаря успехам северян Мурманская область заявляет о себе как кузница кадров для зимних видов спорта, подчеркнула Марина Ковтун.

11 марта в посёлке Раякоски состоится традиционная «Лыжня дружбы». Как отметила глава региона, тема проведения уникального массового состязания привлекла особое внимание министра спорта России Павла Колобкова, встреча с которым состоялась на прошлой неделе. О ходе подготовки «Лыжни дружбы», открывающей программу 83-го традиционного Праздника Севера, губернатору доложила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Как рассказала Светлана Наумова, в рабочем порядке уже решены вопросы безопасности, подготовки трассы, обслуживания и медицинского сопровождения мероприятия. В ближайшее время будет решён вопрос расчистки стоянки в Раякоски. «С уверенностью можно говорить, что «Лыжня дружбы» состоится», – подчеркнула председатель областного спорткомитета.

Глава региона отметила необходимость учёта отзывов и замечаний участников прошлогодней «Лыжни дружбы», а также поручила Светлане Наумовой обратить особое внимание на пропаганду и широкое освещение этого уникального спортивного мероприятия.

Продолжая тему спортивных мероприятий, Светлана Наумова напомнила, что 11 февраля Мурманская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдёт в 16 муниципалитетах региона, ожидается, что участие в нём примут около 7,9 тысячи северян. Центральные старты будут организованы в мурманской Долине Уюта и на лыжном стадионе Североморска-3.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 367 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:30Новости. Информационная программа.19:00«Хорошие новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ декабре 2016 года пенсионеры России реально стали беднее - РосстатНепредсказуемость бюджетной политики существенно выросла в 2016 году. 2017 год также начался с сюрпризов - ВШЭ-PRO ВалютуДоллар подрос на 48 копеек, евро – почти на 8 копеекМинфин РФ вылез на валютный рынок, рубль среагировал-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 февраляПрямые платежи повышают собираемость средств за тепловую энергию-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения