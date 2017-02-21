Профориентация в больнице - школьников агитируют возвращаться после получения высшего образования в Мурманск

Выучиться в медвузе и вернуться работать домой – идеальная схема для мурманских работодателей. А чтобы схема стала полезной и для самого студента, учебные заведения возвращаются к традиционной профориентации и целевым направлениям.

Определившись с выбором будущей профессии, многие учащиеся мурманской школы № 5 с медицинским уклоном торопятся подавать документы в медвузы страны. Региональные власти заинтересованы, чтобы новоиспеченные специалисты возвращались с дипломами обратно - работать в Мурманскую область. Целевое направление способно сделать эту заинтересованность двусторонней: студенты получают льготы при поступлении, а региональный работодатель – гарантию на получение молодого специалиста.

- Эти ребята все мотивированы, поэтому у них всегда очень высокий результат при поступлении в институты, – отмечает Ирина Ускова, директор школы № 5 Мурманска. - За 27 лет наши выпускники, окончившие медицинские вузы, около двухсот человек вернулись в Мурманск.

В стенах городской больницы для будущих абитуриентов сегодня состоялось профориентационное мероприятие. Ребятам рассказали об условиях получения целевых направлений, требованиях к характеристикам. Например, средний бал успеваемости за последнее полугодие должен быть не ниже четверки.

- Мы решили сегодня показать ребятам условия работы в наших больницах: городской, областной, в поликлиниках, - рассказывает Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской городской клинической больницы, - чтобы они сюда возвращались после учёбы.

Сегодня в Мурманске работает 11 школ с химико-биологическим уклоном, а значит, часть их выпускников – потенциальные специалисты здравоохранения области. Нынешние студенты медвузов, обучающиеся на основе целевого направления, получают дополнительно из областного бюджета 3 тысячи рублей к стипендии.