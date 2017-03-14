Программа «Профсоюз ПЛЮС» становится универсальной

Программа «Профсоюз ПЛЮС» успешно функционирует в Мурманске уже четвертый год: растёт число партнёров, расширяется перечень их услуг. Изменения и нововведения в этом проекте обсудили сегодня в Мурманском облсовпрофе.

Напомним, воспользоваться дисконтной системой «Профсоюз ПЛЮС» может любой северянин, который является членом профсоюзной организации. Специальная карта с одноименным названием даёт право членам профсоюза получать универсальные скидки – в аптеках, салонах, магазинах, на АЗС Мурманска и области. На сегодняшний день в дисконтной программе участвует свыше 120 организаций-партнеров. И их количество с каждым днём увеличивается. Недавно присоединились к проекту сотовые операторы, которые по карте предоставляют свои услуги со скидкой, а связь между членами профсоюза предоставляется бесплатно.

- Сейчас мы уже не приходим в организацию, чтобы попросить, давайте мы заключим с вами договор. В основном члены профсоюза, как правило, нам говорят, например, мы хотим получить скидку в той или иной организации, - рассказывает Ирина Горбатенко, руководитель проекта «Профсоюз ПЛЮС». – Тогда мы уже непосредственно ведём переговоры в этом направлении. Бывает и наоборот, организация приходит и просит нас, чтобы мы стали партнёрами, потому что партнерство у нас абсолютно бесплатное, денег мы никаких за это не взымаем, а нашим партнерам хорошо – это реклама. Членам профсоюза тоже хорошо - очень большие скидки.

Страхование на 200 тысяч рублей от страхового партнёра стало доступно обладателям карты «Профсоюз ПЛЮС». Страховая организация за год работы в рамках этой программы подробно изучила потребительский спрос на услуги в этой сфере. Изначально в список льготных для держателей карт были включены три классических риска: утрата временной трудоспособности, постоянной и смерть в результате несчастного случая.

- Во время работы по этому проекту мы обратили внимание на то, что есть случаи, когда мы вынуждены были отказывать, - рассказывает Ирина Пономарева, начальник отдела продаж филиала страховой компании. – Это, например, занятие спортом. Но сейчас многие занимаются спортом, активные люди стали, поэтому мы решили в этом году предложить расширить условия страхования и включить «спортивный риск». Это позволит не отказывать и быть полезными людям в той ситуации, когда травмируется человек и наши выплаты для него важны.

Рост числа северян преклонного возраста в составе обладателей карт «Профсоюз ПЛЮС» побудило страховщиков включить дополнительно и «риск заболевания». В ближайшее время этот пункт будет представлен перечнем критических заболеваний, например, инсульты и инфаркты. Сегодня в профсоюзе около 75 тысяч мурманчан.

Активное действие дисконтной программы в сотрудничестве с партнёрами нацелено привлечь всё большее количество людей в состав профсоюзной организации.