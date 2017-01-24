Прокуратура Октябрьского округа Мурманска выявила многочисленные нарушения в деятельности управляющих компаний

Сотрудниками прокуратуры были проведены обследования дворовых территорий, а также внутриквартальных проездов, расположенных на территории района. В ходе проверки установлено, что коммунальщики ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

Прокуратурой района в отношении руководителей двух управляющих компаний возбуждены административные производства. Все материалы для рассмотрения по существу направлены в Госжилинспекцию Мурманской области. Руководителям ещё шести УК внесены представления. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.