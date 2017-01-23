Прорыв теплосети оставил мурманчан без отопления и горячей воды

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла заполярной столице в ночь с 21 на 22 января. Центр города, а это больше 750 жилых домов, остался без отопления и горячей воды. Этому послужила авария на теплотрассе – прорыв теплосети.

Как пояснили в Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области, работники Мурманской ТЭЦ выявили участок на ул. Дзержинского, где произошёл прорыв теплосети. Проблемная зона была локализована, в 8 утра в воскресенье все ответственные сотрудники были на рабочих местах.

В настоящий момент Мурманская ТЭЦ работает в штатном режиме и поднимает температуру теплоносителя. Ориентировочно к 8 вечера в домах, подключенных от Мурманской ТЭЦ, появится горячая вода и тепло в батареях. В районе Больничного городка 12 домов, которые заведены от теплотрассы, проходящей по ул. Дзержинского, подключат чуть позже.