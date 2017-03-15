Просьба военных моряков услышана: кортики, как наградное оружие, теперь можно передавать по наследству

Какому мальчишке не хочется стать обладателем отцовского или дедовского наградного оружия? До середины двухтысячных годов такие образцы в основном хранились в сейфах генералов. В то время список склонных к экзотике коллекционеров расширился: поправки в законодательстве позволили одаривать именным оружием сотрудников МЧС, правоохранителей и чиновников. Для получения права, принять такой подарок, достаточно было предъявить справку от психиатра.

Офицеры ВМФ лучшим наградным оружием считают кортики, которые входят в состав форменной одежды адмиралов, генералов и офицеров. До сегодняшнего дня, выходя в отставку, морские военные обязаны были сдавать его. Но теперь, благодаря изменениям в законодательстве, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года, этот атрибут морского офицера будет передаваться отставникам для пожизненного ношения и хранения, а также передавать по наследству. При том тем, кто получил право на ношение кортика, необходимо отметиться в реестре оборота оружия, который контролирует Росгвардия.