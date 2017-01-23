День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 20:00
ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Художники иногда видят будущее, которое переносят на холсты или на листы бумаги - Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея
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