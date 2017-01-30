ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Помнить и понимать творчество Николая Скромного в период очередного перелома

4 тома, 1300 страниц - роман «Перелом» - самое известное произведение заполярного писателя Николая Скромного. 30 января исполнится 10 лет с тех пор, как его не стало. Писатель родом из Казахстана, большую часть жизни он прожил на Севере. В росляковской библиотеке, по соседству с домом Скромного, есть экспозиция, посвященная прозаику. Создавать её помогали те, кто был лично знаком с писателем.

Его называют писателем одного романа. Первая книга «Перелом» была напечатана в 1986 году, последняя – 12 лет спустя. Он рассказывает об истории высланных в Северный Казахстан раскулаченных крестьян, о становлении колхозов, судьбах узников знаменитого Карагандинского лагеря.

- Это был перелом хребта русского крестьянства, - считает Николай Рогожин, вице-президент Мурманского регионального общественного фонда писателя Н. Скромного. - Я вспомнил фразу известного писателя Солженицына, который писал, что сотни тысяч были согнаны со своих обжитых мест, их погнали в Сибирь, Казахстан, на Север, на Урал, где многие погибали...