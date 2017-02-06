Против гриппа и ОРВИ - степ-аэробика

В Мурманской области наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу. В регионе вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости. В этот период в столице Заполярья пристальное внимание медики уделяют дошкольным учреждениям.

Чеснок на обед, гимнастика и тренировки. Что ещё есть в арсенале для борьбы с вирусом? Подробности из детского сада № 95.

Оздоровительная кампания во всех детских садах Мурманска проходит круглый год, но зимой к ней особенное внимание. Болезнь лучше предупредить, чем потом лечить, поэтому в дошкольных учреждениях специалисты оценивают состояние детей каждый день, чтобы избежать попадания инфекции в здоровую группу.

- В настоящее время во всех детсадах введены дополнительные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, - рассказывает Лариса Жуверцева, главный специалист комитета по образованию администрации города Мурманска. – Это значит, что идёт очень тщательный утренний фильтр, идёт изолирование детей с признаками заболевания.

Чтобы укрепить детский иммунитет в сезон простудных заболеваний, разработан целый комплекс мер. Помимо обязательного кварцевания помещения, приёма витаминов и рыбьего жира, большой акцент воспитатели делают на физические упражнения и активные игры на свежем воздухе. «У нас после сна воспитатели проводят в группах закаливающие мероприятия, - рассказывает Марина Машихина, заведующая детским садом № 95. - Это и хождение по «дорожкам здоровья», самомассаж под музыку, который нравиться деткам. Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия: одно на улице, ежедневные утренние прогулки с проведением подвижных игр, когда позволяют погодные условия. Наши детки с удовольствие занимаются степ-аэробикой.

По нормативам, если в дошкольном учреждении 30% подопечных болеют, воспитательно-образовательный процесс должен быть приостановлен. На сегодняшний день ни один мурманский детский сад не закрыт благодаря оздоровительным мероприятиям. Обстановка в этой сфере благополучная.