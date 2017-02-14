Протянем руку помощи нашим юным землякам

Всего лишь удобная регулируемая парта с креслом. Это то, что сегодня способно облегчить жизнь маленькому Магомеду Курбанову. Мальчику семь лет, «острый лимфобластный лейкоз» дал осложнения, у юного северянина разрушаются костные ткани. Ему больно сидеть, а значит невозможно полноценно жить.

Ежемесячные капельницы поддерживают жизнь в ребёнке, а мама находится в долгом ожидании ответа из Москвы, который поддерживает надежду на то, что там смогут помочь.

А пока северяне могут оказать посильную помощь Магомеду. Небольшая сумма – около 11 тысяч рублей позволит приобрести специализированный атрибут школьной мебели, чтобы мальчик мог безболезненно читать, писать и рисовать.

Капельницы, процедуры, шприцы… Многочисленные процедуры, чтобы хоть как-то облегчить жизнь малышу. Острый лимфобластный лейкоз – раковое заболевание крови, оно требует постоянного врачебного контроля и имеет ряд осложнений. После нескольких этапов лечения болезнь ушла в ремиссию, но вот последствия дали о себе знать. «В данном случае пострадала костная ткань, - говорит Алла Чурлик, доктор Детской городской клинической больницы г.Мурманска. - Ребёнок практически постоянно передвигается в коляске, ему показана минимальная нагрузка, поэтому он получает и основное лечение и сопроводительное».

Сегодня основную проблему для мальчика представляет невозможность длительное время сидеть в одном положении – делать уроки, рисовать и просто играть нормально не получается. Но выход есть. Это специальная парта–трансформер может облегчить жизнь Магомеду.

Подробную информацию о Магомеде Курбанове и малышах, нуждающихся в поддержке земляков, можно узнать на официальном ресурсе благотворительного Фонда «Руки жизни»: руки-жизни.рф