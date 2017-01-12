Проводят взрывные работы, дороги перекроют

Автолюбители, внимание! Завтра, в пятницу, 13 января планируется кратковременное закрытие движения транспорта в районе 10- 11 километров дороги Кола – Мурмаши.

Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Передвижение будет закрыто ровно на час - с 14.30 до 15.30.

Региональное Министерство транспорта и ЖКХ информирует, что взрывные работы завтра планируют так же на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в районе 1405 километра . На данном участке затруднено будет движение всего полчаса - с 11.30 до 12 часов.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанным маршрутам.