Проводят взрывные работы, дороги перекроют
Автолюбители, внимание! Завтра, в пятницу, 13 января планируется кратковременное закрытие движения транспорта в районе 10-
Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Передвижение будет закрыто ровно на час - с 14.30 до 15.30.
Региональное Министерство транспорта и ЖКХ информирует, что взрывные работы завтра планируют так же на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в районе
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанным маршрутам.