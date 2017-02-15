Работодатели Мурманской области чаще стали задерживать заработную плату своим сотрудникам

В общей сложности предприятия и организации региона должны более 100 миллионов рублей выплат. Большая часть этих денег приходится на структуры проходящие стадию банкротства. Так что даже вмешательство прокуратуры не всегда имеют силу. Этот вопрос стал основным на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

Глава региона выразила серьёзную озабоченность в связи с ростом количества нарушений прав жителей области в сфере оплаты труда и жилищно-коммунального хозяйства. Сложившаяся обстановка, по мнению губернатора Марины Ковтун, требует от властей дополнительных мер.

Как было отмечено во время совещания, работа, направленная на погашение задолженности по заработной плате, ведётся во взаимодействии со всеми заинтересованными органами, в числе которых прокуратура, комитет по труду и занятости населения и следственный комитет. Что же касается жилищной сферы, то здесь население обращает внимание компетентных органов на технологические нарушения, в том числе влияющие на отключения жилфонда Мурманской области от коммунальных услуг.