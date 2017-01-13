Уборка дорог и дворов в Росляково – пример для многих! Такой вывод сделали депутаты городского совета во время очередного рейда. Впервые новый микрорайон Мурманска они посетили год назад, и уже тогда он произвёл приятное впечатление. И хотя работы ещё предстоит сделать немало, облик бывшего посёлка народных избранников порадовал.

Депутаты посетили обновленный сквер, заглянули во дворы, проверили качество уборки дорог – от бдительных проверяющих бездействие не утаишь. Вердикт суровой комиссии непривычно мягок: Росляково убирают на совесть.

- Мы побывали во дворах, побывали в сквере – убрано, ухожено, почищены дороги, подъезды, ступеньки, - делится впечатлениями Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. – Не увидели мы такого, что мы, к сожалению, видим в Мурманске: колейности на дорогах нет, проезд абсолютно свободный, сосулек на крыше мы нигде не увидели. Радуемся за росляковцев!

Видны и результаты работы по благоустройству: постепенно обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части, ремонтируются тротуары и лестницы, модернизируется система освещения. За состоянием микрорайона тщательно следят и сами жители, которые, например, в прошлом году приняли участие в городской акции «Зелёный рекорд», высадили 450 зелёных кустов. Нет жалоб и на транспортную доступность.

- Все чётко, - констатирует Сергей Коробков, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Единственное, бывали пробуксовки, мы свои тягачи направляли, чтобы фуры растаскивать.

В прошлом году в Росляково появились новые остановки общественного транспорта, по просьбе горожан в этом районе был запущен маршрут автобуса № 33. В целях безопасности пешеходные переходы оборудованы светофорами с кнопкой вызова.

В этом году будет продолжена работа по благоустройству Росляково. Запланирован ремонт дорог, лестниц, тротуаров и объектов наружного освещения. Будет продолжаться озеленение.