«Радуга» в рамках проекта «Теплее вместе» помогла детям проверить зрение

Многие знают, что в Мурманске в рамках благотворительного проекта «Теплее вместе» проходят акции по сбору одежды. Для детей из многодетных семей также организуют выездные экскурсии, психологические тренинги и развлекательные мероприятия.

А сегодняшний день посвятили здоровью – детям и мамам проверили зрение на современном оборудовании. Преимущество в том, что сделать это можно было без записи, как в поликлиниках. Впрочем, небольшая очередь от желающих пройти осмотр офтальмолога, образовалась и здесь. Но это время дети провели с пользой. Аниматоры подготовили для них мастер-класс по рисованию. Напомним, благотворительный проект «Теплее вместе» в Мурманске стартовал 1 декабря и завершится 31 марта. Цель – объединить неравнодушных людей и помочь тем, кто нуждается в помощи земляков.

- Это мой второй ребёнок. С «Радуги» нам позвонили, сказали, что проходит такая акция, - рассказывает Юлиана Громова, многодетная мама. – Для нас это очень важно, так как у мальчика глазки проблемные. Я очень обрадовалась и пришла.

- Такого ещё у нас не было, чтобы каждый день акция за акцией проходили, - говорит Маргарита Абдурахманова, председатель общественной организации «Радуга». - Это так приятно, всё ради детей, ради семьи. У нас очень много ещё проектов, очень много программ и акций, которые мы будем реализовывать.