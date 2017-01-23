Расследование уголовного дела о гибели двух туристов в Хибинах продолжается

22 января, в воскресенье, в Хибинах произошла трагедия. Группа туристов из 11 человек из Архангельска попала под лавину. Одного удалось спасти, двое погибли.

Под незапланированным сходом снега в Кировске оказались трое из 11 человек, приехавших отдохнуть и прокатиться на снегоходах. Около полудня спасатели получили сообщение о сходе лавины. В результате проведенной поисково-спасательной операции одного туриста удалось спасти, двое погибли. Состояние спасенного удовлетворительное, его жизни и здоровью ничто не угрожает, от госпитализации мужчина отказался.

- В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимали участие спасатели Кировского филиала регионально-поискового спасательного отряда, в составе 15 человек; три единицы техники – снегоходы и один болотоход, - рассказал Олег Романенко, замначальника Управления МЧС России по Мурманской области. - В 15 часов работы были завершены.

По факту гибели туристов возбудили уголовно дело. В настоящее время удалось установить личности погибших – мужчины 1983 и 1985 годов рождения. Следствием назначен комплекс экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, его ход взят на контроль руководителем следственного управления.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следственными органами принимаются все меры для установления результатов произошедшего, - говорит Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ.

По поручению прокурора Мурманской области Василия Щербакова прокуратура Кировска проводит проверку по факту обязательного информирования туристов, пребывающих на отдых, о лавинной опасности.