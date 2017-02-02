Разбудить владельцев помещений в многоквартирных домах

Жилищно-коммунальное хозяйство - под общественным контролем. В январе этого года Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Представители городской администрации и областного правительства встретились с общественниками, чтобы обсудить ситуацию в ЖКХ и выработать систему взаимодействия друг с другом.

По мнению общественников, основная причина, по которой управляющие компании зачастую забывают про свои обязанности, пассивность самих жителей. Безразличие владельцев помещений в многоквартирных домах вытекает из незнания законов и правовых норм. Жильцы видят проблему, но не знают, что с ней делать, куда обращаться. В итоге - опускают руки до тех пор, пока недочёты в работе управляющих компаний не перерастают в коммунальную беду. Именно для того, чтобы подсказать людям путь к решению возникшего вопроса, пока не стало поздно, а иногда и помочь достучаться до власти, и нужен общественный жилищный контроль.

- Чтобы быть буфером между исполнительной властью и жителями города Мурманска, нашего региона и был создан наш региональный центр, - говорит Валентина Котова, руководитель Мурманского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. - Мы работаем по трём направлениям: мониторинг общественной экспертизы, жилищное просвещение и общественный контроль. Мы считаем приоритетным, чтобы действительно говорить о качестве проживания населения Мурманской области - это жилищное просвещение.

Правительство Российской Федерации выработало правила общественного контроля в сфере ЖКХ. Однако, для того, чтобы действовать эффективно, общественникам и чиновникам необходимо выработать механизм взаимодействия, договориться на местах. Для того чтобы выслушать возможные предложения, представители администрации провели встречу с общественниками.

- Сегодня по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун мы встречаемся с общественным советом. Обсудим проблемы в сфере ЖКХ, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Есть проблемы острые. Если будут определённые предложения, то будем их решать. Выслушаем горожан, посмотрим, насколько это применимо к нашей сфере, нашему муниципалитету, как это соотносится с действующим законодательством.

Законы в сфере ЖКХ меняются стремительно, поэтому, уверены чиновники, работа общественников по повышению юридической грамотности населения - дело нужное. И если за работу взяться сообща, то и проблем в жилищно-коммунальном секторе региона поубавится.