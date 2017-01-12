Раздел «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север» становится популярным

Только за прошлый год «Авторы Мурмана» в электронной библиотеке «Кольский север» собрали 24 тысячи просмотров и заняли первое место по популярности, сместив прежнего лидера – коллекцию «Сохраняя память о войне». Сегодня произведения писателей Мурмана одни из наиболее востребованных как в электронной библиотеке «Кольский Север», так и в читальных залах.

Наряду с именами известными и периодикой всё живее интерес мурманчан к творчеству только заявляющих о себе писателей. На днях фонд областной научной библиотеки пополнила ещё одна книга заполярного автора.

Годы сбора материала, трудности редактуры, долгий поиск художника и возможности напечататься. Преодолев множество трудностей она, наконец, была издана. Яркая обложка, качественная бумага, необычный формат – её приятно даже просто держать в руках. Книга «Перегорело» хоть и вторая в копилке автора, но для него единственная – слишком долго её ждали.

- Не всё складывалось. Постоянно какие-то настройки сбивались, то правки приходилось вносить заново, - рассказывает Екатерина Гладышевская, выпускающий редактор телеканала «Арктик-ТВ». - Тем не менее, книга увидела свет. Она получилась именно такой, какой я её хотела видеть.

Литературное наполнение – лишь часть успеха книги, огромную роль играют иллюстрация. Софья Шахновская рисует с детства, но для неё это первая серьёзная совместная работа. И хотя образы рождались без труда, зачастую прямо во время работы, опасение не угадать желание автора всё же присутствовало. «С одной стороны, очень ответственно, с другой, если ты посвящаешь себя любимому делу, ты не боишься ответственности, - говорит Софья Шахновская, художник. - Ты просто рисуешь. И уже с автором ты как-то общаешься на эту тему: нравится ему или не нравится. Мне показалось, что мы как-то поняли друг друга».

500 экземпляров, 144 страницы, более 80 стихотворений и пьеса – напечатать книгу стало возможным благодаря гранту губернатора на поддержку издательской деятельности. Над итоговым внешним видом сборника трудился целый коллектив, в том числе, редактор Иван Бессонов и, непосредственно, специалисты издательства. «Если рукопись совсем графоманская, то она, естественно, не проходит первый фильтр, - отмечает Светлана Грисюк, директор издательства «Борей». - Редактор смотрит, который сразу видит, что человеку ещё надо доработать. Соответственно, такие произведения в работу не идут. А те рукописи, которые уже приняты к исполнению, тут мы уже с большой любовью к авторам относимся, мы их лелеем, учитываем их пожелания».

Узкие коридоры, низкие потолки и необычная система освещения –книгохранилище областной научной библиотеки представляет собой 10 ярусов. На 4-ом этаже размещена вся литература о нашем крае и книги, написанные нашими земляками. Всего около 40 тысяч томов, плюс 8 тысяч подшивок газет. Среди них знакомые многим имена: Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Владимир Сорокажердьев, альманахи «АСТЭС» и «Мурманский берег».

- Особая статья – это книги и газеты, которые поступают как обязательный областной экземпляр в соответствии с законом об обязательном экземпляре документов Мурманской области, - рассказывает Наталья Первушина, заведующая отделом библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки. – По три экземпляра должны поступать к нам каждого выпуска газет и журналов, книг, вышедших на территории региона. Авторефераты и диссертации – по одному экземпляру. Эти документы являются частью национального библиотечного фонда страны.

Самое старое издание, хранящееся здесь, датируется 1804 годом. Такое, конечно, нельзя взять домой, зато все остальные, если экземпляр не единичный, доступны для чтения. Ознакомиться с творчеством наших писателей можно и с помощью электронной библиотеки «Кольский Север» - сегодня в её фонде 4,5 тысячи оцифрованных изданий, среди авторов – 150 – наши земляки.

- Центральное место в электронной библиотеке «Кольский Север» занимает раздел «Авторы Мурмана», - рассказывает Татьяна Леонтьева, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской областной научной библиотеки. - Здесь представлены поэты, писатели, краеведы, историки – все современные талантливые люди, которые на Кольском полуострове живут, и те, которые уже уехали с территории Мурманской области. Мы заключаем договоры на оцифровку произведений, потом сканируем и размещаем их в электронной библиотеке.

В прошлом году коллекция «Авторы Мурмана» заняла первое место по популярности. В скором времени электронные фонды пополнит и книга «Перегорело» Екатерины Гладышевской.