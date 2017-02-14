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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.17 13:30

Развитие монопрофильных муниципальных образований сегодня входит в число приоритетных направлений стратегического развития страны

Провести общественное обсуждение шагов по благоустройству моногородов Мурманской области с помощью интерактивных возможностей различных интернет-площадок. С таким поручением губернатор Марина Ковтун обратилась к главам администраций моногородов региона в ходе очередного оперативного совещания.

Развитие монопрофильных муниципальных образований сегодня входит в число приоритетных направлений стратегического развития России. Количество рабочих мест, которое должно быть создано во всех моногородах страны в 2017-2018 годах, утверждено решением проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Моногорода».

- В соответствии с поручениями, данными на федеральном уровне, в каждом моногороде должны быть реализованы комплексные программы развития и программы повышения качества городской среды моногородов, - отметила во время совещания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - то есть развитие бизнеса, не связанного с деятельностью градообразующего предприятия.

Ещё одна задача для администраций муниципалитетов – так называемые пять шагов благоустройства: приведение в порядок оживленных общественных пространств, создание возможностей для досуга молодёжи, обновление городских достопримечательностей, модернизация объектов социальной инфраструктуры и активизация заброшенных объектов и территорий.

- На прошлом оперативном совещании я уже обращала внимание на важность вовлечения в нашу с вами совместную работу социальных сетей, - напомнила участникам совещания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это мощный ресурс, которым мы пользуемся крайне недостаточно. Для обсуждения имеющихся предложений и обмена опытом между моногородами были созданы группы: «Диалог 319» в социальной сети «ВКонтакте» и отдельный сайт «Моногорода РФ».

Не менее важная тема – специальное оснащение многоквартирных домов, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона отметила, что сегодня даже пандусы для детских колясок есть далеко не у каждого подъезда. Какие там подъёмники или широкие лифты для инвалидов? В прошлом году вышло постановление правительства страны «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов». В рамках его исполнения уполномоченному органу, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области необходимо сформировать профильную комиссию, провести обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, сформировать региональную и муниципальные программы. На сегодняшний день в регионе проживают 34 тысячи инвалидов.

- На сегодня уже создано 8 муниципальных комиссий: в Кольском, Ловозерском и Печенгском районах, Кандалакше, Зеленоборском, Оленегорске, Коле, Мурмашах и Молочном. Всего должно быть создано 30 комиссий, - отметил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун утвердила план мероприятий по обновлению парка школьных автобусов в Мурманской области. Он подразумевает полное обеспечение образовательных учреждений региона транспортом в 2017 году и поддержание этого уровня в 2018-2019 годах; замену школьных автобусов, не соответствующих требованиям и реализацию мероприятий по обновлению парка за счёт средств федерального бюджета. В этом году за счёт консолидированного бюджета Мурманской области планируется приобрести восемь школьных автобусов, на эти цели предусмотрено 24,5 миллиона рублей.

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