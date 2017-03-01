Редактор телекомпании «Арктик-ТВ» Екатерина Гладышевская за сборник стихотворений «Перегорело» отмечена премией Ассоциации творческих союзов имени Николая Блинова

В Мурманской областной филармонии состоялся вечер искусств. Новенький зал вместил журналистов, писателей, художников, представителей учреждений культуры – всех тех, кто неравнодушен к творчеству в любых его проявлениях. Несмотря на большое количество музыкальных номеров, главным событием вечера были не они, ими стали лауреаты премии Ассоциации творческих союзов имени Николая Блинова.

Конец рабочего дня – не повод торопиться домой: пропускать такие вечера для ценителей искусства непростительно. В этот раз театр и музыка объединились на одной сцене, чтобы создать для гостей уникальную атмосферу, усилить которую помог обновлённый зал филармонии. Многие пришли специально, чтобы оценить прошедшие изменения – разочарованным не остался никто.

- Я прежде ходила в старую, неотремонтированную филармонию. Возможно, сегодня услышу орган, - говорит Лада Карицкая, журналист. – Я его ни разу не слышала. Хочу порадоваться и за тех, кому сегодня вручат премию.

Фонд Николая Блинова, известного мурманского писателя, созданный при Ассоциации творческих союзов Мурманской области, поощряет лучших деятелей культуры и искусства Заполярья с 2000 года. Руководит вручением премии мурманский писатель и глава АСТЭС Борис Блинов, сын Николая Борисовича.

- Инициатором этой премии является мой брат, умерший два года назад, - отметил Борис Блинов, председатель Ассоциации творческих союзов. - Теперь премия существует, живёт как память о брате и о моём отце, который тоже к литературе был привязан. Многие это понимают, чувствуют. Ассоциация – это такой единый кулак творческих деятелей, она получила больше возможностей жить активной жизнью.

Премия вручается в шести номинациях. В номинации «Литература» награду получила выпускающий редактор телекомпании «Арктик-ТВ» Екатерина Гладышевская за сборник стихотворений «Перегорело», презентация которого состоялась совсем недавно.

- Очень рад за неё. Действительно, хорошая книга вышла, - Иван Бессонов председатель мурманского отделения Союза российских писателей. - Написана интересно, динамично, как современная молодёжь пишет. Я советую ей поступить в литературный институт. Там, конечно, стихи её были бы востребованы. Мы её напечатали в «Мурманском береге» в двух номерах, сейчас она готовит новую рукопись.

Аплодисменты, музыка, цветы, искренняя благодарность лауреатов и обещания оправдать почётный статус и продолжить творческий путь. Среди других лауреатов – архитектор Ольга Артемьева, художник Вера Чеботарь и фотохудожник Юрий Левин.