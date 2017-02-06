Региональный этап армейских международных игр выявит самых достойных

Стрельба, метание гранат и эвакуация раненого товарища из зоны химической атаки. Школьники - участники военно-патриотических клубов со всей Мурманской области приняли участие в региональном этапе армейских международных игр. Победители соревнований по военному делу представят область на федеральном уровне.

Готов к труду и обороне. Эта фраза перестала быть для школьников частью истории нашего советского прошлого. Нормы ГТО прочно вошли в жизнь подрастающего поколения. А вот для тех, кто состоит в военно-патриотических клубах, программа подготовки изрядно расширена. Им чаще рассказывают о боевом прошлом страны, обучают ребят стрельбе и метанию гранат. Все эти навыки пригодились представителям команд со всей области на региональном этапе армейских международных игр.

После короткого инструктажа и построения состоялась торжественная часть. Двое участников игр поднимают флаг, после чего команды расходятся по этапам конкурса. Пока одни проходят командную эстафету, другие зарабатывают золотые звёзды на площадке для сдачи норм ГТО: подтягиваются, делают упражнения на пресс и гибкость, прыгают в длину.

Стрелять любит, наверное, каждый подросток. Вот и ковдорчанин Никита Гарманов вбивает пулю за пулей из воздушки в уже изрядно продырявленную мишень. Парень стреляет третий раз, делает заметные успехи. Всё для победы команды. «Наша команда хорошая. В своей команде я не вижу минусов, - говорит Никита Гарманов, ВПК «Граница» (г.Ковдор). - Мы лучшие.

Его товарищ по клубу Алексей Благовестный уверен, что лучший результат они покажут в эстафете. Команда должна показать высокую меткость, умение разбирать и собирать автомат, заряжать магазин, метать гранаты и на скорость надевать костюм химической защиты.

Самое сложное в эстафете, как оказалось, метание гранаты. Из почти 90 участников в импровизированную амбразуру метательным снарядом попал лишь один. Трудности оказались с выполнением норматива по разборке и сборке автомата. Многие из ребят застревали на этом этапе, отнимая у команды драгоценное время.

Константин Илларионов из Мурманского военно-патриотического клуба «Кольчуга» оказался не из таких. Парень к армии только готовится, однако норматив по сборке-разборке автомата уже преодолел. Его личный рекорд 23 секунды. Это при том, что для оценки «отлично» призывнику необходимо уложиться в 40 секунд. Константин занимается восточными единоборствами в клубе «Чосон», там же, в рамках уроков военно-патриотического воспитания научился обращаться с автоматом.

- Итоги соревнования подводятся по двум этапам. Первый - сдача норм ГТО, - рассказывает Сергей Тян, заместитель главного судьи соревнований. - Каждый участник команды сдаёт нормы ГТО из пяти упражнений. За каждый золотой значок даётся 3 очка, которые засчитываются команде. В военизированной эстафете за первое место даётся 30 баллов. Всё это суммируется и выводится одно первое место по всем играм.

Команда-лидер поедет представлять Мурманскую область на ежегодные армейские международные игры-2017. В этом году пройдут они на территории Китая, Беларуси, Казахстана и Азербайджана.