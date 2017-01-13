Региональный Минтранс решил разобраться в ситуации в аэропорту Мурманска

Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено вести постоянный мониторинг ситуации в аэропорту Мурманск – в правительстве Мурманской области состоялось совещание по проблемам обслуживания пассажиров.

В работе приняли участие представители власти, руководства аэропорта Мурманск, транспортной прокуратуры, управления ГИБДД по Мурманской области, основных авиакомпаний. Как отмечалось в ходе совещания, в период с декабря 2016 года по настоящее время в Мурманске наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопады, превышены месячные нормы осадков. Для обеспечения безопасного выполнения взлётно-посадочных операций аэропорт вынужден закрываться на очистку от снега искусственных покрытий, светосигнального оборудования и радиомаячной системы, обработку покрытий антигололедными реагентами. Также наблюдаются сложности с подъездом автотранспорта к зданию аэровокзала и парковкой.

В ходе совещания руководству аэропорта было указано на необходимость принятия мер по наличию достаточного количества техники для расчистки взлетно-посадочной полосы и обработки воздушных судов, расчистке привокзальной площади, организации дорожного движения на её территории с обеспечением мест для посадки и высадки пассажиров. Сотрудникам авиакомпаний и аэропорта Мурманск следует своевременно информировать пассажиров о задержках рейсов, предоставить им питье, горячее питание и гостиницу.