Региональный Минздрав удовлетворён развитием системы здравоохранения в Заполярье

Здравоохранение в Мурманской области продолжает получать высокотехнологичные медицинские аппараты, врачей и медперсонала становится больше, а медицинская помощь – доступнее, считают региональные чиновники. В Мурманске состоялась коллегия областного Минздрава, на которой рассказали о результатах работы системы здравоохранения в 2016 году и наметили планы на 2017 год.

В 2017 году Министерство здравоохранения Мурманской области планирует ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в Чапоме и Варзуге, а также завершить ремонт в радиологическом комплексе Мурманского областного онкологического диспансера. Также в эксплуатацию намерены ввести приёмный покой инфекционного отделения Мурманской детской клинической больницы и лечебную амбулаторию в населённом пункте «25 километр» Кировска. Планируется отремонтировать несколько медучреждений по всей области.

Удачным для Минздрава оказался и 2016 год. Дефицит медиков немного уменьшился - на работу в Мурманской области устроились 44 врача-специалиста. Кроме того, в 2016 году медучреждения региона продолжили получать новое оборудование. За счёт средств областного бюджета было закуплено и поставлено 68 разнообразных аппаратов. В результате, северянам стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь. Получить её за прошлый год смогли более 6,5 тысяч жителей региона - число, практически сопоставимое с населением недавно присоединённого к Мурманску посёлка Росляково.

Некоторые новинки были представлены на медицинской выставке перед началом работы коллегии. Например, автоматизированная инфузионная станция «Спейс». Такие аппараты уже широко используются в некоторых отделениях Мурманской областной больницы вместо советских ещё капельниц.

- Это оборудование используется для точного введения медицинских препаратов в любых отделениях, - поясняет Александр Марков, представитель фирмы-производителя медицинского оборудования. – Эта станция состоит из четырёх насосов - из шприцевых насосов. Они нужны для введения небольших объёмов препаратов. Персальтические насосы используются для больших объёмов препаратов. В данном случае используется или флакон, или пакет с питанием.