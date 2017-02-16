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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 19:30

Рейды можно считать эффективным инструментом налаживания конструктивного диалога между торговлей и потребителями продукции

Цены должны быть честными,  убеждены общественники. А чтобы сотрудники магазинов их не слишком завышали, за цифрами на ценниках следят лично. Сегодня общественные контролеры проверили стоимость продуктов питания местных производителей в магазине крупной торговой сети на улице Софьи Перовской. Особое внимание уделили  уровню наценки на продукцию региональных предприятий.

Качество, срок годности, разнообразие линейки товаров местных производителей – с сетевыми продуктовыми магазинами общественники работают уже 8 месяцев, отстаивая права потребителей. Сегодня в центре внимания – наценка торговой сети. Молоко, хлеб, яйца, консервы, охлаждёнка – все продукты внимательно осматриваются, результаты проверки документируются.

Персонал заметно магазина нервничает, но спустя несколько минут облегченно выдыхают: замечания есть, но в целом всё в пределах нормы.

- Диапазон наценки сейчас по Мурманску составляет от 7 до 14%. Это свидетельствует о том, что есть конкуренция на рынке между торговыми сетями, - отмечает Денис Лашин, председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области. - В целом данная торговая наценка не завышена, она в среднем идёт такая по стране. Даже в Мурманской области она в среднем немного ниже, чем в целом по стране. - В ходе нашего мониторинга мы проверяли не только торговую наценку, но и нам было интересно, насколько широко представлен ассортимент нашей продукции на полках торговых сетей, - отмечает Кирилл Чудинов, представитель региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена». – Например, в «Магните»  меньше всего представлены наши производители, меньший ассортиментный ряд, «Пятерочка» выглядит наравне с «Магнитом». Чуть лучше в «Семье» и в «Дикси». Естественно, в наших региональных сетях ситуация другая,  здесь мы видим полный ассортимент продукции молочной и хлебопекарной, которую только возможно представить.

Проверяющие отмечают: если первые проверки показали небольшой ассортимент продовольственных товаров местного производства, то сейчас ситуация заметно изменилась в лучшую сторону. А значит, такие рейды можно считать эффективным инструментом налаживания конструктивного диалога между сетевиками и общественностью. Однако, расслабляться сотрудникам магазинов не стоит, рейды продолжатся. В скором времени члены мониторинговой группы намерены провести круглый стол, на котором по итогам проверок дадут рекомендации сетевым магазинам.

 

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