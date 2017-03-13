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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.17 13:30

Родной лёд и родные стены не помогли «Северным хаскам»

Мурманск и Мытищи, «Северные хаски» и хоккейный клуб «Атланты» - в Ледовом дворце спорта состоялся грандиозный праздник хоккея. Ледовая арена была забита под завязку, несмотря на то, что матч был товарищеский. Хоккеисты постарались не разочаровать болельщиков.

До начала матча ещё полчаса, но зал Ледового дворца спорта уже заполнен наполовину. И зрители продолжают приходить. Несмотря на то, что матч между командами «Северные хаски» и «Атланты» товарищеский, жители заполярной столицы к нему проявляют огромный интерес. На трибунах были и постоянные болельщики северного клуба, и новички. Хоккей игра преимущественно мужская, однако болельщики приходят на игру целыми семьями. Все активно поддерживают мурманскую команду.

Аншлаг на игре - безусловная заслуга организаторов встречи. Они не поскупились на настоящее шоу для фанатов команды «Северные хаски». На входе в зал болельщиков встречали девушки-барабанщицы, а  группа черлидеров на протяжении всей игры заводила сектор болельщиков. Казалось, что представители фанатской организации к концу игры упадут без сил.

«Хаски» тоже накал страстей подогревали. Зрители ни на секунду не сомневаются в победе мурманчан. Пропустив первую шайбу в игре, мурманская команда тут же под рёв стадиона реабилитировалась.

Результативным оказался и второй период. Он закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда. Но в третьей части игры «Хаски», то ли устали, то ли расслабились и, в результате, гости не только сравняли счёт, но и закончили матч победой.

Результат товарищеской игры 5:4 в пользу команды «Атланты». 

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