Романтики Мурманска встретили «Первый рассвет» в полутьме

Мурманчане сегодня приняли участие в ежегодной акции «Первый рассвет», которая впервые была проведена в 2007 году. С тех пор, первые лучи зимнего солнца горожане встречают вместе, на самой высотой точке Мурманска - Солнечной горке. Сегодня, несмотря на сильные ветер и снегопад, увидеть первые лучи собрались несколько сотен северян.

Ветер буквально сбивает с ног, снег хлещет по лицу, но северяне - народ закалённый. Шаг за шагом, сквозь пургу, сотни единомышленников поднимаются на Солнечную горку, чтобы встретить первый рассвет в новом году.

Всем участникам акции вручают маленькие солнечные диски – значки. Все понимают, что в такую погоду солнце можно увидеть, но только на этих значках, но мурманчане верны традиции. Они пришли на сопку к назначенному времени. По прогнозам астрологов солнечный диск должен был появиться над горизонтом в 12 часов 42 минуты.

В прошлом году романтикам Мурманска повезло больше. Сильный мороз разогнал облака, долгожданный солнечный диск встречали под аплодисменты.

«Первый рассвет» - народная акция. Кто-то коллекционирует «солнечные» значки и делает в этот день памятное фото. Для кого-то встретить солнце на самой высокой точке Мурманска стало семейной традицией и началом новой жизни.

И пусть в этом году заполярное светило так никто и не увидел, люди радовались завершению полярной ночи. 40 дней темноты позади, а это значит, что поприветствовать солнце мы сможем в ближайшие дни. Если верить прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается 12 января.