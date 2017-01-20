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День за днём с «Арктик-ТВ»20.01.17 13:30

Росляковская библиотека хранит память о Николае Скромном

4 тома, 1300 страниц - роман «Перелом» - самое известное произведение заполярного писателя Николая Скромного. 30 января исполнится 10 лет с тех пор, как его не стало. Писатель родом из Казахстана, большую часть жизни он прожил на Севере. В росляковской библиотеке, по соседству с домом Скромного, есть экспозиция, посвященная прозаику. Создавать её помогали те, кто был лично знаком с писателем.

Его называют писателем одного романа. Первая книга «Перелом» была напечатана в 1986 году, последняя – 12 лет спустя. Он рассказывает об истории высланных в Северный Казахстан раскулаченных крестьян, о становлении колхозов, судьбах узников знаменитого Карагандинского лагеря.

- Это был перелом хребта русского крестьянства, - считает Николай Рогожин, вице-президент Мурманского регионального общественного фонда писателя Н. Скромного. - Я вспомнил фразу известного писателя Солженицына, который писал, что сотни тысяч были согнаны со своих обжитых мест, их погнали в Сибирь, Казахстан, на Север, на Урал, где многие погибали...

С включением Росляково в состав Мурманска библиотека бывшего посёлка утратила статус, полученный в 2009 году – «Библиотека имени Николая Александровича Скромного». Нынешнее руководство библиотеки намерено его восстановить.

Сегодня читателей книжного хранилища встречает небольшая экспозиция, посвященная писателю. Скромный жил в соседнем доме. Собирать экспонаты – газетные публикации, фотографии, награды – помогли знакомые и близкие прозаика.

- Николай Александрович жил в нашем посёлке, трудился здесь, он здесь служил на флоте, - рассказывает Светлана Проскурина, заведующая филиала № 12 центральной библиотеки г.Мурманска. - Жизнь его тесно связана с нашим Северным флотом, здесь он написал свой роман «Перелом».

Сегодня одна из основных задач коллег и последователей Николая Скромного – исполнить его мечту – экранизировать «Перелом», так как сценарий давно уже написан, однако режиссера, желающего взяться за эту работу, пока не нашлось. 

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