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День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.17 19:30

Российско-американское джазовое трио - в Мурманской областной филармонии выступил известный пианист Джон Девиз

Из Нью-Йорка на заполярную сцену - в мурманской областной филармонии выступил известный во всем мире пианист Джон Дэвис. Он приехал вместе с московскими музыкантами Григорием Зайцевым и Игорем Игнатовым. Это уже второе турне российско-джазового трио по России. Но в Мурманске нью-йоркский музыкант ещё не выступал. Как прошло знакомство с заполярной публикой и исполнится ли мечта Джона Дэвиса о зимней рыбалке, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Впервые на заполярной сцене выступает мировая звезда Джон Дэвис. В Мурманск он приехал в рамках российско-американского джазового проекта, который так и называется «Jon Davis Trio». Вместе с нью-йоркским пианистом перед заполярной публикой играют московские музыканты Игорь Игнатов и Григорий Зайцев.

- Джаз - музыка довольно импровизационная,  - говорит Григорий Зайцев, контрабасист. - Мы смотрим, в какой зал мы попали, какой слушатель  перед нами. Иногда мы даже на ходу можем поменять программу и сыграть что-то другое.

Это было заметно и во время выступления музыкантов. Они, что называется, с полу жеста понимают друг друга и, будто, ведут непрерывный разговор мимикой.

Это трио имеет давнюю историю. Они познакомились ещё в начале 2000-х годов в одном из джаз-клубов Стамбула. Недавно решили представить свою музыку в России. Это уже второе масштабное турне по нашей стране.

- Для сегодняшнего концерта мы подготовили свою интерпретацию русской музыки, - рассказывает Джон Дэвис, пианист (г.Нью-Йорк). -  Это будет и фольклор, и классика. Думаю, что мы удивим зрителей.

За три недели музыканты выступят в 17 городах России. Мурманск – пятый в длинном турне. В плотном графике практически не остается времени на отдых и знакомство с севером. Мечта нью-йоркского пианиста о зимней рыбалке в Заполярье в этом турне вряд ли исполнится, но получасовая экскурсия в снежную деревню все же запланирована.

- Когда у нас тур только начался, Джон Дэвис решил посмотреть по карте, где мы будем во время выступлений, - рассказывает Григорий Зайцев, джазовый контрабасист. -  Когда он увидел положение Мурманска, то сказал, что это же край цивилизации.  Сегодня я ему эти слова припомнил, когда мы зашли в вашу прекрасную филармонию, где всё сверкает. А когда он сел за рояль, то воскликнул: «Это великолепно!»

Концерт российско-джазового трио в областной филармонии длился полтора часа. Сегодня музыканты отправились в Апатиты. Завершит северный блок выступлений в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

 

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