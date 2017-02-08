Рост тарифов за коммунальные услуги в Мурманской области обоснованно сдерживают

В 2017 году в 16 муниципальных образованиях Мурманской области тарифы на тепловую энергию остались без изменений, а по отдельным муниципалитетам даже снизились на величину от 2 до 5%, сообщил председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский во время встречи с губернатором.

Второй год подряд не увеличится розничная цена на сжиженный газ для населения региона. Тарифы на электрическую энергию с июля увеличатся только на 1 процент или на три копейки. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по стране.

При этом Владимир Губинский подчеркнул, что такая политика не ухудшает экономического положения ресурсоснабжающих предприятий и ведёт к незначительному росту субсидий. По оценке главы тарифного ведомства, социальная составляющая в этом вопросе крайне важна.