«Русская весна» придёт в Мурманск 18 марта

В Мурманске 18 марта в сквере на площади на Пять Углов состоится народное гуляние «Русская весна». Праздник посвящён самому известному в стране событию последней пятилетки – Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Организаторы обещают, что скучно в этот день точно не будет.

Напомним, в марте 2014 года произошло историческое событие: Крым вернулся в состав России. Эту знаменательную дату мурманчан приглашают отметить в центральный сквер на площади Пять Углов. 18 марта здесь состоятся народные гуляния с выступлениями творческих коллективов города и области. А в 15.40 пройдёт праздничный флешмоб «Крым - Россия навсегда». Также посетителям в финале праздника предложат вместе с артистами спеть песню и запустить в небо разноцветные воздушные шары.

- Уважаемые мурманчане, гости города-героя Мурманска, приглашаю вас 18 марта в центральный сквер на площадь Пять Углов отметить очень важное для нас событие, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации г.Мурманска. – Вас ждёт очень разнообразная программа. Сценическая площадка будет установлена в центральном сквере на площади Пять Углов.