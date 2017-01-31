Рыбаки Северного бассейна в январе сработали в минус

По предварительным данным, с начала 2017 года в российские порты отечественные рыбопромышленники сдали более 107 тысяч тонн рыбной продукции, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

Так, в порты Дальнего Востока объём поставок вырос на 20%. В Чёрном и Балтийском морях отгрузки увеличились более чем на 40%. А вот рыбаки Северного бассейна сработали в минус. Тем не мене, как утверждает статистическое ведомство, больше стали объемы поставок рыбных консервов. Из Мурманска на продажу в основном идут тресковые продукты.