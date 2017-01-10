Рыбный жир, зарядка и прогулки – три составные части здоровья юных северян

Жители Заполярья готовятся к выходу из полярной ночи, а в детских садах города-героя продолжают укреплять иммунитет маленьких северян.

Что такое рыбный жир, знают почти все северяне: вязкое вещество неприятное на вкус, которое в детских садах и начальных классах заставляли пить детей, навевает неприятные воспоминания. Сейчас воспитанники дошкольных учреждений вряд ли поймут родителей, ведь у них приём таких витаминов вовсе не связан с негативными эмоциями. Многим детям добавка не просто нравится - маленькая Катя, например, чтобы показать, что понимает пользу рыбного жира, посвятила ему поделку в виде рыбки.

- Это плавники, вот это хвост и плавник, и глазки такие, - рассказывает юная мурманчанка Катя. - Внутри её орешки.

У детей по этому поводу есть и свой лозунг: «Если рыбий жир полюбишь, силачом всегда ты будешь!».

С согласия родителей малышам три раза в день - во время завтрака, обеда и ужина - дают рыбный жир. Но не простой, а жевательный и с разными вкусами. Маленькие мурманчане с удовольствием принимают витамины, а их родители спокойны за здоровье детей.

- Это не какая-то оздоровительная кампания, она не разовая, а носит системный характер, - рассказывает Елена Кузнецова, главный специалист комитета по образованию администрации г.Мурманска. – Это целенаправленная работа. Рыбный жир содержит полезные кислоты Омега 3 и Омега 6, микроэлементы и витамины группы А, Д и Е. Одними витаминами, конечно же, программа укрепления здоровья юных северян не обходится: дети регулярно делают гимнастику и участвуют в процедурах закаливания. На свежем воздухе они теперь проводят гораздо больше времени, участвуя в тематических прогулках, которые проходят почти каждый день.

- Воспитатели проводят различные квесты на свежем воздухе, спортивные мероприятия, - рассказывает Анна Севостьянова, заведующая МБДОУ № 156. - Дети их очень любят, они с удовольствием выходят гулять, заряжаются энергией, становятся бодрыми, активными. Мы считаем, что это немаловажный фактор в оздоровлении детского организма.

Уже пять лет в Мурманских детских садах реализуется программа по обеспечению маленьких северян жирными кислотами Омега 3. Первый этап проекта стартовал в начале 2011 года и охватывал 400 детей от пяти до семи лет из девяти садов города. Позже к программе подключились и остальные детские учреждения заполярного центра. С 2013 года в проекте стали принимать участие малыши с трехлетнего возраста.