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День за днём с «Арктик-ТВ»21.02.17 13:30

Ржавые «подснежники» в Мурманске вытаскивают из-под снега

С улицы Фролова в Мурманске увезли брошенный владельцем автомобиль. На оставленную владельцем легковушку в администрацию Октябрьского округа пожаловались жильцы соседних домов. Но прежде чем увезти разукомплектованное транспортное средство, специалистом пришлось разыскать владельца.

Эти «Жигули» бордового цвета имеют долгую  историю, конец которой для  любителей классики отечественного автопарома покажется печальным – машину отправят на утилизацию. Владелец разукомплектованного транспортного средства от своего имущества отказался.

В этом случае хозяина удалось найти с помощью соседей и это настоящая удача. Обычно установить собственника брошенного авто задача сложная, так как порой, из-за многочисленных перепродаж и доверенностей решить её не всегда в состоянии даже сотрудники ГИБДД. Да и вывозить  разбитые автомобили зимой проблематично, так как после снегопадов отличить технику от сугроба могут только местные жители, а специалистам эвакуаторной службы приходится прибегать к помощи погрузчиков.

Отметим, что с начала действия программы «Мурманск город чистоты», специалисты администрации вывезли с улиц Мурманска более трёх тысяч разукомплектованных автомобилей.

- Автолюбители бросают в последнее время отечественные легковушки,  - отмечает Борис Иванов, ведущий специалист управления Октябрьского округа г.Мурманска. – В основном это «Жигули», либо старого производства модели  -  70-х и 80-х годов.

Комментарии

№ 121.02.17 15:50 - ВикторМожно вывезти еще больше, если каждому владельцу ( СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ ), без левых проволочек выдать справку об утилизации старого автомобиля ( ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО ), или выплатить наличными ... в определенной сумме. На самом деле сначала умные соседи разбивают, разукомлектовывают и своевременно сообщают - а так называемые Городские Власти, хлопая в ладоши старых людей лишают последнего имущества ...
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