В 2017 году индексация пенсий вернётся к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год, то есть на 5,4%. Стоимость балла, с учётом которого назначается страховая пенсия, составит 78 рубля 28 копеек. Вместе со страховой пенсией на 5,4% вырастет и размер фиксированной выплаты к ней. Таким образом, с февраля ПФР перейдёт к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учётом индексации после завершения трудовой деятельности. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% проиндексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники.