ТелеМамы: Вовчик – первенец нового года в Мурманской областиТериберка - отрезана от «большой земли», но не замёрзнет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»20.01.17 19:30

С нелёгкими учениями успешно справился инженерный батальон Северного флота

Найти и разминировать. Накануне профессионального праздника бойцы отдельного морского инженерного батальона Северного флота вышли на полевые учения. В процессе военнослужащие отработали навыки действий в условиях заполярной зимы.

Учения инженерных войск прошли на полигоне в районе посёлка Щукозеро. По легенде, для того, чтобы добраться в место боевых действий военным пришлось своими силами прокладывать дорогу среди снегов. Для этого использовали путепрокладчик БАТ-2. Однако, в процессе движения, на колонну вышла диверсионная группа условного противника.

Задачи инженерной разведки бойцам пришлось выполнять в условиях боя, а до контрольной точки добираться на лыжах. Попутно нужно было отражать атаки условного противника, который использовал дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны для стрелкового оружия.

К задачам разведки добавилось блокирование и уничтожение сил врага. Со своей нелёгкой работой инженерный батальон Северного флота справился. Военные преодолели минные поля и смогли остановить атаку вражеской диверсионной группы. В 2017 году основные усилия военных инженеров Северного флота будут направлены на выполнение задач в условиях Арктики. А самые лучшие подразделения примут участие в конкурсах «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» на армейских международных играх.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 506 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Небо. Самолет. Девушка.». Художественный фильм (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:30«Талисман любви». Художественный сериал, 6-8 серия (12+)03:00«Столица». Тематическая программа04:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)04:30«Небо. Самолет. Девушка.». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 январяРеформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого дома-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения