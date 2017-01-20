С нелёгкими учениями успешно справился инженерный батальон Северного флота

Найти и разминировать. Накануне профессионального праздника бойцы отдельного морского инженерного батальона Северного флота вышли на полевые учения. В процессе военнослужащие отработали навыки действий в условиях заполярной зимы.

Учения инженерных войск прошли на полигоне в районе посёлка Щукозеро. По легенде, для того, чтобы добраться в место боевых действий военным пришлось своими силами прокладывать дорогу среди снегов. Для этого использовали путепрокладчик БАТ-2. Однако, в процессе движения, на колонну вышла диверсионная группа условного противника.

Задачи инженерной разведки бойцам пришлось выполнять в условиях боя, а до контрольной точки добираться на лыжах. Попутно нужно было отражать атаки условного противника, который использовал дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны для стрелкового оружия.

К задачам разведки добавилось блокирование и уничтожение сил врага. Со своей нелёгкой работой инженерный батальон Северного флота справился. Военные преодолели минные поля и смогли остановить атаку вражеской диверсионной группы. В 2017 году основные усилия военных инженеров Северного флота будут направлены на выполнение задач в условиях Арктики. А самые лучшие подразделения примут участие в конкурсах «Безопасный маршрут», «Открытая вода» и «Инженерная формула» на армейских международных играх.