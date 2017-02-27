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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.17 13:30

С нунчаками и ножом шли к победе

Команды из пяти городов Мурманской области поборолись за призы общества ДОСААФ. В Мурманске состоялся турнир по восточным боевым единоборствам. Участники соревнования также продемонстрировали умение обращаться с ножами и нунчаками.

Пока одни юниоры пытаются уложить друг друга на лопатки, совершают броски и захваты, другие показывают мастерство удара, надев защитные шлемы и нагрудники. Восточные боевые искусства  дзюдо и кобудо в Заполярье пользуются популярностью. Участников соревнований много, поэтому, чтобы сэкономить время, поединки  проходят параллельно на двух татами.

- Сегодня проходит традиционный турнир на призы общества ДОСААФ, - отмечает Сергей Тян, президент Федерации восточных боевых единоборств города Мурманска. - Приехали команды из пяти городов. Только от нас более 130 спортсменов.

- Боевые единоборства - это моральный дух, - уверен Валерий Ротарь, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. - Моральный дух молодёжи  должен быть сильным. Поэтому соревнования и проводятся. Отмечу, что одной из государственных задач, которая стоит перед ДОСААФ, это патриотическое воспитание молодёжи. Как воспитывать патриотизм, как не через спорт!? Поэтому это один из путей патриотического воспитания и укрепления морального духа юных северян.

Соревнования на призы ДОСААФ проходят уже второй год подряд. В этот раз в программу внесли новшество: сражения на нунчаках. Дисциплина эта входит в боевые единоборства кобу-дзюцу и в России начала развиваться недавно.

- Это официальная дисциплина, которая поддерживается минспорткомитетом РФ, - отметил Сергей Ухов, президент федерации кобудо по Мурманской области. - Мы сейчас начинаем культивировать её на областном уровне. Правила такие: нужно сделать три перехвата, на российском уровне делается четыре разных перехвата. Только потом один удар. Опять три перехвата, один удар. Правильное исполнение оценивается в три балла.

В древних Японии и Китае нунчаки или нунтяку были грозным оружием. Сила удара в руках мастера могла достигать полутора тонн. Перехваты же в сражениях были необходимостью: так сложнее отобрать оружие, к тому же увеличивался вращательный момент, что добавляло силу удара.

Сегодня, понятно, задача расколоть  железный шлем противника, перед спортсменами не ставится. Тем не менее, перехваты остаются важным элементом мастерства владения нунчаками. Постигать искусство непросто, а ребят в этот вид спорта набирают из самых разных единоборств.

- Я сначала занимался самбо. Два года уже занимаюсь, - рассказывает Кирилл Габрусевич, участник турнира. - Потом Илья Андреевич сказал, чтобы я занимался на кобудо. И вот я теперь занимаюсь у Сергея Новомировича.

Если дзюдо, кобудо и сражения на нунчаках проходили среди юношей, то мастерство ножевого боя, тоже вошедшего в программу турнира, демонстрировали уже взрослые спортсмены. Для победы необходимо было попасть по сопернику 5 раз. Рамазан Рамазанов, военнослужащий, профессионально владеть ножом, это ему необходимо. Мужчина то и дело подныривает под руку соперника и атакует ноги противостоящего ему бойца. С тактикой спортсмен не прогадал, из поединка Рамазан вышел победителем.

- Может мне показалось, но слишком мой соперник был уверен, слишком близко подходил, - оценивает итоги поединка Рамазан Рамазанов, участник турнира, - поэтому, чувствуя дистанцию, видя, что ноги противника слишком близко, я выбрал тактику атаки.

Победителей турнира ждут кубки и медали. Кроме того, на соревнованиях проверку боем проходят ребята, из которых в будущем сформируют сборную Мурманской области для выступления на кубке России по восточным единоборствам. Соревнования федерального уровня пройдут в Москве уже 20 марта.

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